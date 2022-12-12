Ларина Екатерина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1883
Рождение ребёнка
01.01.1884
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
29.09.1904
Сын: Ларин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1909
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно