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Ларина Екатерина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1883

Муж: Ларин Дмитрий Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Ларин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Николаевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.09.1904

Сын: Ларин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Николаевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.03.1909

Сын: Ларин Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Николаевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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