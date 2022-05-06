Ларин Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарин Дмитрий Николаевич

Ларин Дмитрий Николаевич

Место рождения

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Ларин Николай Филиппович

Мать: Ларина Марья Анисимовна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.11.1882

Жена: Ларина (Ермилова) Мария Григорьевна

Бракосочетание
Около 1883

Жена: Ларина Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
01.01.1884

Сын: Ларин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ларина Екатерина Тихоновна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.09.1904

Сын: Ларин Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ларина Екатерина Тихоновна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.03.1909

Сын: Ларин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Ларина Екатерина Тихоновна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.