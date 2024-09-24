Шемайшин (Ульянова) Вера Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1886
1886 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 378 Вера Тимофей Павлов нет Екатерина Прокофьева
Бракосочетание
1907
1907 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1271 Павел Константинов Шамайшин 20 нет нет 1887 Гремячка Вера Тимофеева 18 Тимофей Павлов Ульянов 1889 Гремячка
Рождение ребёнка
1908
Сын: Шемайшин Николай Павлович
Отец ребёнка: Шемайшин Павел Константинович
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Николай Павел Константинов Шемайшин и Вера Тимофеева
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Шемайшина) Мария Павловна
Отец ребёнка: Шемайшин Павел Константинович
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Мария Павел Константинов Шемайшин Вера Тимофеева
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Шемайшина) Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Шемайшин Павел Константинович
1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Иулиания Павел Константинов Шемайшин Вера Тимофеева
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Шемайшин Павел Константинович
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Иоанн Павел Константинов Шемайшин Вера Тимофеева
Смерть
Неизвестно