Шемайшин (Ульянова) Вера Тимофеевна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемайшин (Ульянова) Вера Тимофеевна

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Ульянов Тимофей Павлович

Мать: Ульянова Екатерина Прокопьевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1886 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 378 Вера Тимофей Павлов нет Екатерина Прокофьева
Бракосочетание
1907

Муж: Шемайшин Павел Константинович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1907 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1271 Павел Константинов Шамайшин 20 нет нет 1887 Гремячка Вера Тимофеева 18 Тимофей Павлов Ульянов 1889 Гремячка
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шемайшин Николай Павлович

Отец ребёнка: Шемайшин Павел Константинович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Николай Павел Константинов Шемайшин и Вера Тимофеева
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Шемайшина) Мария Павловна

Отец ребёнка: Шемайшин Павел Константинович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Мария Павел Константинов Шемайшин Вера Тимофеева
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Шемайшина) Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Шемайшин Павел Константинович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Иулиания Павел Константинов Шемайшин Вера Тимофеева
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шемайшин Иван Павлович

Отец ребёнка: Шемайшин Павел Константинович

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Иоанн Павел Константинов Шемайшин Вера Тимофеева
Смерть
Неизвестно

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