Шемайшин Павел Константинович 1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шемайшин Павел Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Шемайшин Константин Алексеевич

Мать: Шемайшина Наталья Фроловна

требуется уточнение, запись о рождении в Гремячке не найдена
Бракосочетание
1907

Жена: Шемайшин (Ульянова) Вера Тимофеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1907 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1271 Павел Константинов Шамайшин 20 нет нет 1887 Гремячка Вера Тимофеева 18 Тимофей Павлов Ульянов 1889 Гремячка
Рождение ребёнка
1908

Сын: Шемайшин Николай Павлович

Мать ребёнка: Шемайшин (Ульянова) Вера Тимофеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1908 О родившихся Гремячка 4 176 1351 Николай Павел Константинов Шемайшин и Вера Тимофеева
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Шемайшина) Мария Павловна

Мать ребёнка: Шемайшин (Ульянова) Вера Тимофеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1910 О родившихся Гремячка 4 176 1456 Мария Павел Константинов Шемайшин Вера Тимофеева
Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Шемайшина) Ульяна Павловна

Мать ребёнка: Шемайшин (Ульянова) Вера Тимофеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1914 О родившихся Гремячка 4 176 1710 Иулиания Павел Константинов Шемайшин Вера Тимофеева
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шемайшин Иван Павлович

Мать ребёнка: Шемайшин (Ульянова) Вера Тимофеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1918 О родившихся Гремячка Р-1172 4 110 Иоанн Павел Константинов Шемайшин Вера Тимофеева
Смерть
Неизвестно

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