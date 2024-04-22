Кошелева (Юшина) Прасковья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1819
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Юшин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Кошелева Анисья Васильевна
Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кошелев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Кошелева Акилина Васильевна
Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кошелев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Кошелев Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно