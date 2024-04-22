Кошелева (Юшина) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошелева (Юшина) Прасковья Михайловна

Место рождения

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния

Дата рождения

1819

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Юшин Михаил Иванович

Мать: не указана

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Кошелева Анисья Васильевна

Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Кошелев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кошелев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1851

Сын: Кошелев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Кошелева Акилина Васильевна

Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кошелев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
1858

Сын: Кошелев Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Кошелев Василий Фёдорович

Бадеево, Серпуховский уезд, Московская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Василий Фёдорович

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