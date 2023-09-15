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Кошелев Иван Васильевич

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1846

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Кошелев Василий Фёдорович

Мать: Кошелева Прасковья Михайловна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1847
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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