Цамцуров Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цамцуров Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

17.05.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цамцурова (Степанова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цамцурова (Степанова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цамцурова (Степанова) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Цамцурова (Степанова) Евдокия Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
17.05.1969

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