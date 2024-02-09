деревня Старое Село, деревня Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Старое Село

Сафоновский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3212Меньщиково (Староселье, Старое село, Старое Меньшиково), с. вл.при руч. Боровке.35152180110Церковь православная 1.
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Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Вяземский уезд, Хмелитская волость
247СтароеСело3531117121Церковь и церковно-приходская школа, земская школа, вольная пожарная дружина, две мелочныя лавки, водяная мельница и сыроварня.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сафоновский район
178314Старое Селодеревня55°19'00"33°49'00"N-36-032

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сафоновский муниципальный район, Старосельское сельское поселение
66641485101д Старое Селодеревня
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