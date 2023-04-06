Цамцурова (Степанова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цамцурова (Степанова) Евдокия Павловна

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Место рождения

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Около 1914

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Степанов Павел Степанович

Мать: Степанова 1-жена ???

Старое Село, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цамцуров Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цамцуров Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Цамцуров Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цамцуров Дмитрий Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
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