Цамцурова (Степанова) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1914
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Степанов Павел Степанович
Мать: Степанова 1-жена ???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно