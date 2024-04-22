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Злобина Анна Тимофеевна

Место рождения

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

24.11.1909

Дата смерти

30.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1909

Отец: Злобин Тимофей Ильич

Мать: Мария Васильевна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
24.10.1928

Муж: Левченко Егор Семенович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.10.1931

Дочь: Левченко Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Левченко Егор Семенович

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левченко Александра Егоровна

Отец ребёнка: Левченко Егор Семенович

Смерть
30.11.1989
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
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