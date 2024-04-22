Злобина Анна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения24.11.1909
Дата смерти30.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1909
Отец: Злобин Тимофей Ильич
Мать: Мария Васильевна
Бракосочетание
24.10.1928
Рождение ребёнка
01.10.1931
Дочь: Левченко Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Левченко Егор Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко Александра Егоровна
Отец ребёнка: Левченко Егор Семенович
Смерть
30.11.1989