Левченко Егор Семенович
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти17.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Левченко Семен Федорович
Мать: Елена Фроловна
Бракосочетание
24.10.1928
Жена: Злобина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.10.1931
Дочь: Левченко Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Злобина Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левченко Александра Егоровна
Мать ребёнка: Злобина Анна Тимофеевна
Смерть
17.01.1944
Большие Стайки, Городокский район, Витебская область