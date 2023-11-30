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Левченко Егор Семенович

Место рождения

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1909

Дата смерти

17.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Левченко Семен Федорович

Мать: Елена Фроловна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
24.10.1928

Жена: Злобина Анна Тимофеевна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.10.1931

Дочь: Левченко Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Злобина Анна Тимофеевна

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левченко Александра Егоровна

Мать ребёнка: Злобина Анна Тимофеевна

Смерть
17.01.1944
Большие Стайки, Городокский район, Витебская область
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