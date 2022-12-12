Глушенков (Емелин) Прокопий Ильин
Место рождения
Дата рождения08.07.1839
Дата смерти10.09.1839
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1839
Крещение
09.07.1839
воспреемники: Онагожь Села удѣльный крестьянинъ Фирсъ Афонасьевъ и удѣльно крестьянская дочь дѣвица Анна Емѣльянова Емѣліна | Казанская церковь
Смерть
10.09.1839
Причина смерти: отъ младенческой болезни
Похороны
12.09.1839
на отведенном кладбище при Казанской церкви