Глушенков (Емелин) Прокопий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенков (Емелин) Прокопий Ильин

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.07.1839

Дата смерти

10.09.1839

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1839

Отец: Глушенков (емелин) Илья Емельянов

Мать: Глушенкова Домника (Домна) Никитина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.07.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагожь Села удѣльный крестьянинъ Фирсъ Афонасьевъ и удѣльно крестьянская дочь дѣвица Анна Емѣльянова Емѣліна | Казанская церковь
Смерть
10.09.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: отъ младенческой болезни
Похороны
12.09.1839
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
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