Глушенкова (Куликова) Домника (Домна) Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Никита Симеонов
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1835
По жениху Поручители села Новой Рачейки казенныя кресьяне Сергей Васильиф, Якоф Емельяноф, Петр Федороф Шероноф, Петр Козмин; По невесте Онаго ж села Павил Леонтьиф Жароф, Михаил Яфимоф, Николай Федор... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1838
Дочь: Васса (Василиса) Ильина
Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Илья Емельянов
Рождение ребёнка
08.07.1839
Сын: Глушенков (емелин) Прокопий Ильин
Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Илья Емельянов
Рождение ребёнка
19.10.1840
Сын: Глушенков Иван Ильин
Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Илья Емельянов
Рождение ребёнка
14.05.1842
Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Илья Емельянов
Смерть
Неизвестно