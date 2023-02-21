Глушенкова (Куликова) Домника (Домна) Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушенкова (Куликова) Домника (Домна) Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Никита Симеонов

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1835

Муж: Глушенков (емелин) Илья Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По жениху Поручители села Новой Рачейки казенныя кресьяне Сергей Васильиф, Якоф Емельяноф, Петр Федороф Шероноф, Петр Козмин; По невесте Онаго ж села Павил Леонтьиф Жароф, Михаил Яфимоф, Николай Федор... Показать все
Рождение ребёнка
21.08.1838

Дочь: Васса (Василиса) Ильина

Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Илья Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1839

Сын: Глушенков (емелин) Прокопий Ильин

Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Илья Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.10.1840

Сын: Глушенков Иван Ильин

Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Илья Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1842

Сын: Глушенков Сидор Ильин

Отец ребёнка: Глушенков (емелин) Илья Емельянов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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