Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНина Александровна

Нина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1955

Сын: Разумов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Разумов Василий Ефимович

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.04.1955

Сын: Разумов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Разумов Василий Ефимович

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Разумов Василий Ефимович

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Разумов Василий Ефимович

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разумов Василий Ефимович

Смерть
Неизвестно
Ветка, Ветковский район, Гомельская область
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