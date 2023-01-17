Разумов Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумов Василий Ефимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1955

Сын: Разумов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Нина Александровна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
18.04.1955

Сын: Разумов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Нина Александровна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разумова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Нина Александровна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Нина Александровна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина Александровна

Смерть
Неизвестно
Ветка, Ветковский район, Гомельская область
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