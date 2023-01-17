Разумов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.04.1955
Дата смерти22.05.1994
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955
Отец: Разумов Василий Ефимович
Мать: Нина Александровна
Бракосочетание
10.09.1977
Рождение ребёнка
20.03.1978
Сын: Разумов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Яськова Надежда Григорьевна
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
16.10.1985
Дочь: Разумова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Яськова Надежда Григорьевна
г.Ветка, Гомельская обл.
Смерть
22.05.1994
Дехань, Смолевичский район, Минская область