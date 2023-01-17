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Разумов Владимир Васильевич

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Место рождения

Ветка, Ветковский район, Гомельская область

Дата рождения

18.04.1955

Дата смерти

22.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955

Отец: Разумов Василий Ефимович

Мать: Нина Александровна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Бракосочетание
10.09.1977

Жена: Яськова Надежда Григорьевна

Ветка, Ветковский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.03.1978

Сын: Разумов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Яськова Надежда Григорьевна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
16.10.1985

Дочь: Разумова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Яськова Надежда Григорьевна

г.Ветка, Гомельская обл.
Смерть
22.05.1994
Дехань, Смолевичский район, Минская область
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