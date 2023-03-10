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(Дубовик) Акилина Моисеевна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

05.06.1878

Дата смерти

24.07.1878

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1878

Отец: Дубовик Моисей Иосифович

Мать: Дубовик (Неизвестно) Прасковья Васильевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
06.06.1878
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Смерть
24.07.1878
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256

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