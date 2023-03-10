Дубовик (Неизвестно) Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Неизвестно) Прасковья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

23.12.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубовик Моисей Иосифович

Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
05.06.1878

Дочь: (Дубовик) Акилина Моисеевна

Отец ребёнка: Дубовик Моисей Иосифович

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Смерть
23.12.1916
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: от продолж. болезни | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1916

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