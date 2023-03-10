Дубовик (Неизвестно) Прасковья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти23.12.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
05.06.1878
Дочь: (Дубовик) Акилина Моисеевна
Отец ребёнка: Дубовик Моисей Иосифович
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1878. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.256
Смерть
23.12.1916
Причина смерти: от продолж. болезни | г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1916