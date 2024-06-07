Княгин Афанасий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Княгин Степан Антонович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1732
Сын: Княгин Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Княгин Александр Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Княгин Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Княгин Ларион Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Княгин Агапий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно