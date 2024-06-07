Княгин Афанасий Степанович 1712 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Афанасий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Княгин Степан Антонович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1732

Сын: Княгин Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Княгин Александр Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Княгин Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1736

Сын: Княгин Ларион Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Княгин Агапий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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