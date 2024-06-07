Княгин Степан Антонович 1693 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКнягин Степан Антонович

Княгин Степан Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Княгин Антон Степанович

Мать: Княгина Акилина Андреевна

Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1712

Сын: Княгин Афанасий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1713

Сын: Княгин Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Княгин Сергей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Княгин Василей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.