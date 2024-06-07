Княгин Степан Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Княгин Антон Степанович
Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1712
Сын: Княгин Афанасий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1713
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Княгин Василей Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно