Княгин Алексей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Княгин Афанасий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Княгин Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1753
Сын: Княгин Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно