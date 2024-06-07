Княгин Алексей Афанасьевич 1735 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгин Алексей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Княгин Афанасий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Княгин Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Княгина (Екимова) Евфимия Семеновна

Место жительства
Неизвестно
с. Чепецко-Ильинское, Россия
Рождение ребёнка
1753

Сын: Княгин Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Княгин Стефан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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