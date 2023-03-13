Леонтьева (Мельникова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Мельникова) Агафья

Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1745

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Мельниковъ Купреянъ

Мать: Мельниковъ Акулина Андреева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьевъ Миней

Рождение ребёнка
1769

Сын: Леонтьевъ Ермолай

Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Леонтьевъ Тихонъ

Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Леонтьева) Матрена

Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Леонтьева) Авдотья

Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Леонтьевъ Емельянъ

Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Леонтьева) Матрена

Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Леонтьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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