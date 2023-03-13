Леонтьева (Мельникова) Агафья
Место рождения
Дата рождения1745
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Мельниковъ Купреянъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Леонтьевъ Миней
Рождение ребёнка
1769
Сын: Леонтьевъ Ермолай
Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней
Рождение ребёнка
1773
Сын: Леонтьевъ Тихонъ
Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Леонтьева) Матрена
Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Леонтьева) Авдотья
Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней
Рождение ребёнка
1782
Сын: Леонтьевъ Емельянъ
Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Леонтьева) Матрена
Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней
Рождение ребёнка
1790
Сын: Леонтьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Леонтьевъ Миней