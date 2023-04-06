Леонтьевъ Тихонъ
Место рождения
Дата рождения1773
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Леонтьевъ Миней
Мать: Леонтьева Агафья
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Леонтьева Аксинья
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Меланья
Мать ребёнка: Леонтьева Аксинья
Рождение ребёнка
1795
Сын: Леонтьевъ Никифоръ
Мать ребёнка: Леонтьева Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонтьева Аксинья