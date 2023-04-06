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Леонтьевъ Тихонъ

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Место рождения

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область

Дата рождения

1773

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Леонтьевъ Миней

Мать: Леонтьева Агафья

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Леонтьева Аксинья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Меланья

Мать ребёнка: Леонтьева Аксинья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Леонтьевъ Никифоръ

Мать ребёнка: Леонтьева Аксинья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Аксинья

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