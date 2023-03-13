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Леонтьевъ Миней

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Леонтьевъ Петръ

Мать: Леонтьева Лукерья Кондратьева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Леонтьевъ Ермолай

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Леонтьевъ Тихонъ

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья

Усть-Катав, Усть-Катавский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Леонтьевъ Емельянъ

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Леонтьевъ Михаилъ

Мать ребёнка: Леонтьева Агафья

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Агафья

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