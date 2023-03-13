Леонтьевъ Миней
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Леонтьевъ Петръ
Рождение ребёнка
1769
Сын: Леонтьевъ Ермолай
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья
Рождение ребёнка
1773
Сын: Леонтьевъ Тихонъ
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья
Рождение ребёнка
1782
Сын: Леонтьевъ Емельянъ
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья
Рождение ребёнка
1790
Сын: Леонтьевъ Михаилъ
Мать ребёнка: Леонтьева Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леонтьева Агафья