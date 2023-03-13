Мельниковъ Акулина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниковъ Акулина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниковъ Купреянъ

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Мельникова) Прасковья

Отец ребёнка: Мельниковъ Купреянъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Леонтьева (Мельникова) Агафья

Отец ребёнка: Мельниковъ Купреянъ

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

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