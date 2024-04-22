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Пукова (Хокканен) Ольга

Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

07.05.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

Муж

1937 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1937

Отец: Хокканен Александр Иванович

Мать: Хокканен Анна

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пуков Иван

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петушков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пуков Иван

Смерть
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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