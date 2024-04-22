Пукова (Хокканен) Ольга
Место рождения
Дата рождения07.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1937
Отец: Хокканен Александр Иванович
Мать: Хокканен Анна
Рождение ребёнка
18.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пуков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петушков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пуков Иван
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно