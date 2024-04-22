Хокканен (Манкина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хокканен (Манкина) Анна

Место рождения

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.03.1994

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.05.1937

Дочь: Пукова Ольга

Отец ребёнка: Хокканен Александр Иванович

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хокканен Александр

Отец ребёнка: Хокканен Александр Иванович

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филиппова Лидия

Отец ребёнка: Хокканен Александр Иванович

Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хокканен Александр Иванович

Смерть
08.03.1994
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Похороны
Неизвестно
Новосиверская, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
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