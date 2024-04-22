Хокканен (Манкина) Анна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.03.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1937
Дочь: Пукова Ольга
Отец ребёнка: Хокканен Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хокканен Александр
Отец ребёнка: Хокканен Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филиппова Лидия
Отец ребёнка: Хокканен Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1994
Похороны
Неизвестно