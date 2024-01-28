Улезькова Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улезькова Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1042 (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Улезьков Максим Никитич

Отец ребёнка: Улезьков Никита Яковлевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Улезькова) Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Улезьков Никита Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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