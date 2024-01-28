Улезькова Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1042 (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Улезьков Никита Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Улезькова) Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Улезьков Никита Яковлевич
Смерть
Неизвестно