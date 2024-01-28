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Улезьков Максим Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Улезьков Никита Яковлевич

Мать: Улезькова Елизавета Федоровна

Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1041 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Рождение ребёнка
1877

Сын: Улезьков Федор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Улезьков Яков Максимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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