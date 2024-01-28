Улезьков Максим Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1041 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Улезьков Федор Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно