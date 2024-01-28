Улезьков Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Улезьков Яков Дмитриевич
Мать: Улезькова Анна
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1041 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Улезькова Елизавета Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Улезькова) Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Улезькова Елизавета Федоровна
Смерть
Неизвестно