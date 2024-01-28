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Улезьков Никита Яковлевич

Место рождения

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Улезьков Яков Дмитриевич

Мать: Улезькова Анна

Ширяево, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 603об
Упоминание
Неизвестно
И-18. Оп. 1. Д. 546. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1858) | Л. 1041 об (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0917.jpg)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Улезьков Максим Никитич

Мать ребёнка: Улезькова Елизавета Федоровна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Улезькова) Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Улезькова Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно

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