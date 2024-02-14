Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

Около 1895 г.р.

Мать

Жена

Дети

197 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сяитов Хайрулла Хайбулла Улы

Мать: (Ибрагимова) Амина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сяитов Рафек

Мать ребёнка: Сяитова Риханя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сяитова Риханя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сяитова Риханя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сяитова Риханя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сяитова Риханя

Рождение ребёнка
17.04.197

Дочь: Садекова (Сяитова) Гульнара Абдулхарисовна

Мать ребёнка: Сяитова Риханя

Рождение ребёнка
24.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сяитова Риханя

Смерть
2005

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