Садекова (Сяитова) Гульнара Абдулхарисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садекова (Сяитова) Гульнара Абдулхарисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.197

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.197

Отец: Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы

Мать: Сяитова Риханя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айбятова Галия

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садеков Марат

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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