Садекова (Сяитова) Гульнара Абдулхарисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.197
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.197
Отец: Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы
Мать: Сяитова Риханя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айбятова Галия
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садеков Марат
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности