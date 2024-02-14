Сяитов Рафек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сяитов Рафек

Место рождения

Большое Рыбушкино, Россия.

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы

Мать: Сяитова Риханя

Большое Рыбушкино, Россия.
Рождение ребёнка
20.04.199

Сын: Сяитов Равиль Абдулхарисович

Мать ребёнка: Халидя

г. Москва
Рождение ребёнка
11.06.200

Сын: Сяитов Эльдар

Мать ребёнка: Сяитова Рузиля

г. Москва
Рождение ребёнка
05.11.200

Дочь: Эльнара

Мать ребёнка: Сяитова Рузиля

г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сяитова Рузиля

Развод
Неизвестно

Жена: Халидя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халидя

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