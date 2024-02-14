Сяитов Рафек
Место рожденияБольшое Рыбушкино, Россия.
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сяитов Абдулхарис Хайрулла Улы
Мать: Сяитова Риханя
Большое Рыбушкино, Россия.
Рождение ребёнка
20.04.199
Сын: Сяитов Равиль Абдулхарисович
Мать ребёнка: Халидя
г. Москва
Рождение ребёнка
11.06.200
Сын: Сяитов Эльдар
Мать ребёнка: Сяитова Рузиля
г. Москва
Рождение ребёнка
05.11.200
Дочь: Эльнара
Мать ребёнка: Сяитова Рузиля
г. Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сяитова Рузиля
Развод
Неизвестно
Жена: Халидя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Халидя