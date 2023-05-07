Муравьева Прасковья (Пелагея, Панечка) Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Прасковья (Пелагея, Панечка) Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1928

Дочь: Комлева Александра Александровна

Отец ребёнка: Чариков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
20.06.1930

Дочь: Власюк Нина Александровна

Отец ребёнка: Чариков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
23.08.1933

Сын: Чариков Федор Александрович

Отец ребёнка: Чариков Александр Андреевич

Рождение ребёнка
16.07.1946

Сын: Чариков Николай Александрович

Отец ребёнка: Чариков Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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