Муравьева Прасковья (Пелагея, Панечка) Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.12.1928
Дочь: Комлева Александра Александровна
Отец ребёнка: Чариков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
20.06.1930
Дочь: Власюк Нина Александровна
Отец ребёнка: Чариков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
23.08.1933
Сын: Чариков Федор Александрович
Отец ребёнка: Чариков Александр Андреевич
Рождение ребёнка
16.07.1946
Сын: Чариков Николай Александрович
Отец ребёнка: Чариков Александр Андреевич
Смерть
Неизвестно