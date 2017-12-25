Власюк (Чарикова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власюк (Чарикова) Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1930

Дата смерти

25.12.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1930

Отец: Чариков Александр Андреевич

Мать: Муравьева Прасковья (Пелагея, Панечка) Федоровна

Рождение ребёнка
13.02.1950

Сын: Недоспасов Николай Иванович

Отец ребёнка: Недоспасов Иван

Рождение ребёнка
08.06.1956

Дочь: Сатинаева Галина Ивановна

Отец ребёнка: Власюк Иван Адамович

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
25.12.2017