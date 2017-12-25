Власюк (Чарикова) Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1930
Дата смерти25.12.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1930
Рождение ребёнка
13.02.1950
Сын: Недоспасов Николай Иванович
Отец ребёнка: Недоспасов Иван
Рождение ребёнка
08.06.1956
Дочь: Сатинаева Галина Ивановна
Отец ребёнка: Власюк Иван Адамович
Салават, город Салават, Республика Башкортостан
Смерть
25.12.2017