Чариков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1946
Дата смерти09.03.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1946
Рождение ребёнка
16.07.1967
Сын: Колчин Станислав Николаевич
Мать ребёнка: Позолотина Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.1970
Дочь: Чарикова Лилия Николаевна
Мать ребёнка: Чарикова Валентина Федоровна
Рождение ребёнка
22.08.1976
Мать ребёнка: Чарикова Надежда Александровна
Рождение ребёнка
19.11.1981
Сын: Чариков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Чарикова Надежда Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.03.2016