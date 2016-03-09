Чариков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧариков Николай Александрович

Чариков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1946

Дата смерти

09.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1946

Отец: Чариков Александр Андреевич

Мать: Муравьева Прасковья (Пелагея, Панечка) Федоровна

Рождение ребёнка
16.07.1967

Сын: Колчин Станислав Николаевич

Мать ребёнка: Позолотина Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
19.05.1970

Дочь: Чарикова Лилия Николаевна

Мать ребёнка: Чарикова Валентина Федоровна

Рождение ребёнка
22.08.1976

Сын: Чариков Илья Николаевич

Мать ребёнка: Чарикова Надежда Александровна

Рождение ребёнка
19.11.1981

Сын: Чариков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Чарикова Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарикова Надежда Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чарикова Валентина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Позолотина Людмила Михайловна

Смерть
09.03.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close