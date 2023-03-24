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Niiranen Olli Erkinpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1860

Дата смерти

18.04.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1860

Отец: Niiranen Eerik Ollinpoika

Мать: Niiranen (Pesonen) Elin Juhanantytär

Бракосочетание
10.04.1887

Жена: Niiranen (Tietäväinen) Kaisa Juhontytär

Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Niiranen kuolleena poikalapsi

Мать ребёнка: Niiranen (Tietäväinen) Kaisa Juhontytär

Бракосочетание
11.08.1890

Жена: (Holopainen) Katariina Pekantytär

Кирконкюля, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.08.1891

Дочь: (Niiranen) Hanna Ollintytär

Мать ребёнка: (Holopainen) Katariina Pekantytär

Смерть
18.04.1901
Похороны
28.04.1901

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