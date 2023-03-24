Niiranen Olli Erkinpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1860
Дата смерти18.04.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1860
Бракосочетание
10.04.1887
Рождение ребёнка
18.06.1888
Сын: Niiranen kuolleena poikalapsi
Мать ребёнка: Niiranen (Tietäväinen) Kaisa Juhontytär
Бракосочетание
11.08.1890
Кирконкюля, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.08.1891
Дочь: (Niiranen) Hanna Ollintytär
Мать ребёнка: (Holopainen) Katariina Pekantytär
Смерть
18.04.1901
Похороны
28.04.1901