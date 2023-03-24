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Niiranen (Pesonen) Elin Juhanantytär

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Место рождения

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

23.02.1824

Дата смерти

09.06.1882

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1824

Отец: Pesonen Juho Heikinpoika

Мать: Pesonen Kristiina Antintytär

Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1851

Муж: Niiranen Eerik Ollinpoika

Рождение ребёнка
29.04.1852

Дочь: Maria Erkintytär

Отец ребёнка: Niiranen Eerik Ollinpoika

Рождение ребёнка
29.04.1857

Дочь: Anna-Liisa Erkintytär

Отец ребёнка: Niiranen Eerik Ollinpoika

Рождение ребёнка
23.11.1860

Сын: Niiranen Olli Erkinpoika

Отец ребёнка: Niiranen Eerik Ollinpoika

Смерть
09.06.1882
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