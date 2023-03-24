Niiranen (Pesonen) Elin Juhanantytär
Место рожденияKiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения23.02.1824
Дата смерти09.06.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1824
Kiekua, Soanlahti, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1851
Рождение ребёнка
29.04.1852
Дочь: Maria Erkintytär
Отец ребёнка: Niiranen Eerik Ollinpoika
Рождение ребёнка
29.04.1857
Дочь: Anna-Liisa Erkintytär
Отец ребёнка: Niiranen Eerik Ollinpoika
Рождение ребёнка
23.11.1860
Отец ребёнка: Niiranen Eerik Ollinpoika
Смерть
09.06.1882