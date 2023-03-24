Niiranen (Tietäväinen) Kaisa Juhontytär
Место рожденияJuvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения10.02.1862
Дата смерти31.07.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Крещение
28.02.1862
Бракосочетание
10.04.1887
Рождение ребёнка
18.06.1888
Сын: Niiranen kuolleena poikalapsi
Отец ребёнка: Niiranen Olli Erkinpoika
Kirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
31.07.1888
Похороны
06.08.1888