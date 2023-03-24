Niiranen (Tietäväinen) Kaisa Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Niiranen (Tietäväinen) Kaisa Juhontytär

Место рождения

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

10.02.1862

Дата смерти

31.07.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Крещение
28.02.1862
Бракосочетание
10.04.1887

Муж: Niiranen Olli Erkinpoika

Рождение ребёнка
18.06.1888

Сын: Niiranen kuolleena poikalapsi

Отец ребёнка: Niiranen Olli Erkinpoika

Kirkkolahti, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
31.07.1888
Похороны
06.08.1888
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