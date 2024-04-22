(Атясова) Анисья Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Атясова) Анисья Константинова

Место рождения

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.01.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1862 ст.

Отец: Атясов Константин Васильев

Мать: Атясова Агафия Иванова

Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
06.01.1862 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Казак Иван Анисимов Суркин Казачья жена Евдокия Стефанова Суркина
Место жительства
Неизвестно
Андрианополь, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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