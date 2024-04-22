(Атясова) Анисья Константинова
Место рождения
Дата рождения05.01.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1862 ст.
Отец: Атясов Константин Васильев
Мать: Атясова Агафия Иванова
Крещение
06.01.1862 ст.
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемники: Казак Иван Анисимов Суркин Казачья жена Евдокия Стефанова Суркина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно