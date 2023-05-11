Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович

Место рождения

Лагуны, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Сельский Иосиф

Мать: Барановская Антонина

Лагуны, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Наливайко (Сельская) Схоластика Ивановна

Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Сельская Мария (Марианна) Ивановна

Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович

Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сельский Адольф Иванович

Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Сельская Иоганна (Иоанна, Янина) Ивановна

Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна

Смерть
1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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