Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Сельский Иосиф
Мать: Барановская Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Наливайко (Сельская) Схоластика Ивановна
Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лещинская (Сельская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Сельская Мария (Марианна) Ивановна
Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович
Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна
Рождение ребёнка
1886
Смерть
1907