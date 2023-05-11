Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гинц Вильгельм

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Наливайко Схоластика Ивановна

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Лещинская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Сельская Мария (Марианна) Ивановна

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1879

Сын: Сельский Адольф Иванович

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Сельская Иоганна (Иоанна, Янина) Ивановна

Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович

Смерть
Неизвестно