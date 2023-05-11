Сельская (Гинц) Розалия-Эмма Вильгельмовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Гинц Вильгельм
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Наливайко Схоластика Ивановна
Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Лещинская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Сельская Мария (Марианна) Ивановна
Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сельский Иван (Иоанн, Иоганн, Ян)-Роберт Иванович
Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Сельская Иоганна (Иоанна, Янина) Ивановна
Отец ребёнка: Сельский Иван (Иоанн, Ян) Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно