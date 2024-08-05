Соколова Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Соколов Матвей Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколова) Варвара??? Матвеевна
Отец ребёнка: Соколов Матвей Александрович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Зарина (Соколова) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Соколов Матвей Александрович
Смерть
Неизвестно