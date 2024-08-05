Соколова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Матвей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Соколов Матвей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколова) Варвара??? Матвеевна

Отец ребёнка: Соколов Матвей Александрович

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Зарина (Соколова) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Соколов Матвей Александрович

Смерть
Неизвестно

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