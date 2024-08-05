Зарина (Соколова) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зарин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
01.10.1887
Дочь: Величкина (Зарина) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Зарин Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
13.07.1889
Дочь: (Зарина) Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Зарин Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно