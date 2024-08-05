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Зарина (Соколова) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Соколов Матвей Александрович

Мать: Соколова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарин Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
01.10.1887

Дочь: Величкина (Зарина) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Зарин Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
13.07.1889

Дочь: (Зарина) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Зарин Иван Матвеевич

Смерть
Неизвестно

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