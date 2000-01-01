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Грухин Трофим Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Грухин Яков

Мать: Грухина Ирина

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ирина Трофимовна

Мать ребёнка: Грухина Наталия Макарова

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Палагея Трофимовна

Мать ребёнка: Грухина Наталия Макарова

Рождение ребёнка
1831

Сын: Грухин Евстей Трофимович

Мать ребёнка: Грухина Наталия Макарова

Рождение ребёнка
01.01.1834 ст.

Сын: Грухин Феоктист Трофимович

Мать ребёнка: Грухина Наталия Макарова

Рождение ребёнка
08.10.1836 ст.

Сын: Грухин Филипп Трофимович

Мать ребёнка: Грухина Наталия Макарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грухина Наталия Макарова

Смерть
После 1858
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