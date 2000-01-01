Грухин Трофим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Грухин Яков
Мать: Грухина Ирина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ирина Трофимовна
Мать ребёнка: Грухина Наталия Макарова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Палагея Трофимовна
Мать ребёнка: Грухина Наталия Макарова
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Грухина Наталия Макарова
Рождение ребёнка
01.01.1834 ст.
Сын: Грухин Феоктист Трофимович
Мать ребёнка: Грухина Наталия Макарова
Рождение ребёнка
08.10.1836 ст.
Мать ребёнка: Грухина Наталия Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грухина Наталия Макарова
Смерть
После 1858