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Грухина Наталия Макарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грухин Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Грухина) Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Грухин Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Грухина) Палагея Трофимовна

Отец ребёнка: Грухин Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Грухин Евстей Трофимович

Отец ребёнка: Грухин Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
01.01.1834 ст.

Сын: Грухин Феоктист Трофимович

Отец ребёнка: Грухин Трофим Яковлевич

Рождение ребёнка
08.10.1836 ст.

Сын: Грухин Филипп Трофимович

Отец ребёнка: Грухин Трофим Яковлевич

Смерть
После 1858

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