Грухина Наталия Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Грухина) Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Грухин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Грухина) Палагея Трофимовна
Отец ребёнка: Грухин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Грухин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1834 ст.
Сын: Грухин Феоктист Трофимович
Отец ребёнка: Грухин Трофим Яковлевич
Рождение ребёнка
08.10.1836 ст.
Отец ребёнка: Грухин Трофим Яковлевич
Смерть
После 1858