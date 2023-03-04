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Грухин Евстей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Грухин Трофим Яковлевич

Мать: Грухина Наталия Макарова

Бракосочетание
04.02.1845 ст.

Жена: Грухина Харитония Антонова

1845г. МК Красное (свадьба) жених 24 невеста 20 из дер. Головизнинскойкрест. Антона Михайева дочь поруч. по женеху дер. той же Иван Яковлев, Иван и Прокоп Никифоровы Грухины по невесте дер. Афанасьевс... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1845 ст.

Дочь: (Грухина) Екатерина Евстеевна

Мать ребёнка: Грухина Харитония Антонова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Грухина) Екатерина Евстеевна

Мать ребёнка: Грухина Харитония Антонова

Рождение ребёнка
22.11.1848 ст.

Сын: Грухин Николай Евстеевич

Мать ребёнка: Грухина Харитония Антонова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Грухина) Параскева Евстеевна

Мать ребёнка: Грухина Харитония Антонова

Рождение ребёнка
25.05.1854 ст.

Сын: Грухин Иван Евстеевич

Мать ребёнка: Грухина Харитония Антонова

Смерть
После 1858

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