Грухин Евстей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Грухин Трофим Яковлевич
Мать: Грухина Наталия Макарова
Бракосочетание
04.02.1845 ст.
1845г. МК Красное (свадьба) жених 24 невеста 20 из дер. Головизнинскойкрест. Антона Михайева дочь поруч. по женеху дер. той же Иван Яковлев, Иван и Прокоп Никифоровы Грухины по невесте дер. Афанасьевс... Показать все
Рождение ребёнка
11.11.1845 ст.
Дочь: (Грухина) Екатерина Евстеевна
Мать ребёнка: Грухина Харитония Антонова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Грухина) Екатерина Евстеевна
Мать ребёнка: Грухина Харитония Антонова
Рождение ребёнка
22.11.1848 ст.
Мать ребёнка: Грухина Харитония Антонова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Грухина) Параскева Евстеевна
Мать ребёнка: Грухина Харитония Антонова
Рождение ребёнка
25.05.1854 ст.
Мать ребёнка: Грухина Харитония Антонова
Смерть
После 1858