Богданович Агриппина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825 ст.
Дата смерти02.08.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1841 ст.
Сын: Богданович Николай Августинов
Отец ребёнка: Богданович (Bogdanowicz) Августин (Augustyn) Яковлев
Смерть
02.08.1904 ст.
От преклонности лет
Похороны
03.08.1904 ст.