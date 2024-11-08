Богданович Агриппина Иванова До 1825 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Богданович Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1825 ст.

Дата смерти

02.08.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1819 и 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданович (Bogdanowicz) Августин (Augustyn) Яковлев

Рождение ребёнка
10.11.1841 ст.

Сын: Богданович Николай Августинов

Отец ребёнка: Богданович (Bogdanowicz) Августин (Augustyn) Яковлев

Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Смерть
02.08.1904 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
От преклонности лет
Похороны
03.08.1904 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область

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