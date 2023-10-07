Шитов Яков Иванов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844
Отец: Шитов Иван Фёдоров
Мать: Шитова Мария Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шитов Борис Яковлев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Матвеева
Рождение ребёнка
26.07.1866 ст.
Мать ребёнка: Ирина Матвеева
Смерть
Неизвестно