Шитов Яков Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитов Яков Иванов

Шитов Яков Иванов

Место рождения

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: Шитов Иван Фёдоров

Мать: Шитова Мария Васильева

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шитов Борис Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Матвеева

Рождение ребёнка
26.07.1866 ст.

Сын: Шитов Никанор Яковлевич

Мать ребёнка: Ирина Матвеева

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.