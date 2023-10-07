Шитова Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1806 г.р.

Дети

Вычислено 1834 г.р.
Вычислено 1836 г.р.
Вычислено 1844 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шитов Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Сын: Шитов Никита Иванов

Отец ребёнка: Шитов Иван Фёдоров

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Сын: Шитов Мартимьян (Мартын) Иванов

Отец ребёнка: Шитов Иван Фёдоров

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Сын: Шитов Яков Иванов

Отец ребёнка: Шитов Иван Фёдоров

Надеждино, Ельниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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