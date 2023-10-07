Шитова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шитов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Сын: Шитов Никита Иванов
Отец ребёнка: Шитов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Сын: Шитов Мартимьян (Мартын) Иванов
Отец ребёнка: Шитов Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Сын: Шитов Яков Иванов
Отец ребёнка: Шитов Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно